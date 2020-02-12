سوريا – أكد الجيش السوري إسقاط مروحية تابعة لقواته، امس بصاروخ معاد في ريف إدلب الجنوبي، مفيدا بمقتل الطاقم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، عن مصدر عسكري سوري قوله في بيان: “في حوالي الساعة 11:30 من يوم الثلاثاء… أصيبت إحدى حواماتنا العسكرية بصاروخ معاد فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا”.

وشدد المصدر، حسب الوكالة، على أن هذا الهجوم أسفر عن سقوط المروحية ومقتل جميع أفراد طاقمها.

وأعلنت مصادر عدة، تابعة للفصائل المسلحة المعارضة في سوريا، الثلاثاء، أن قواتها أسقطت مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري، على أطراف بلدة قميناس بريف إدلب، مؤكدة مقتل طاقمها على الفور قبل تحطمها على الأرض.

ولاحقا، أكدت وزارة الدفاع التركية أن مسلحين مدعومين من جانبها، أسقطوا مروحية للقوات السورية الحكومية في منطقة إدلب مع بدء الهجوم على الجيش السوري.

المصدر: سانا + وكالات