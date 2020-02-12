ليبيا – جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم أمس الثلاثاء التأكيد على أن الشعب الليبي هو المخول الوحيد لاختيار من يمثله.

بوقادوم أشار في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الامور سارت كما ينبغي خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولم يكن هناك أي مشكله.

وأكد على أن الجزائر لا تفرق بين أي طرف من الليبيين والشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله.

كما نفى بوقادوم تسجيل أي انزعاج لحكومة الوفاق من لقائه مؤخراً بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مضيفاً أنه التقى بوزير الخارجية محمد سيالة و لم تطرح هذه المسألة.

وأوضح أن موقف الجزائر واضح تجاه الأشقاء في ليبيا وليس فقط في طرابلس وبنغازي وذلك بوجود العديد من ممثلي الشعب الليبي.