ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية البدري الشريف إن رسالتهم للبعثة تشدد على أن موضوع الدستور يعد ملكية ليبية ولا يحق لها ولا غيرها أن تقرر أي شيء نيابة عن الليبيين.

الشريف لفت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن هذا الخطاب هو تحذير للبعثة بأن التدخل في المسار الدستوري يعتبر سابقة خطيرة منها وتجاوز لمهامها إذا ما أقدمت على ذلك رغم تأكيدها دائماً على دعم الديمقراطية والعمل الدستوري وعدم التدخل في قرار الليبيين.

وأشار إلى أن تصريحات المبعوث الاممي لدى ليبيا غسان سلامة تخرج عن ولاية البعثة مما يعد مخالفة للإطار الذي حدده المسار الدستوري وتم على أساسه انتخاب هيئته من الشعب الليبي وبالتالي فهي وحدها المعنية بإنجاز مشروع الدستور وفقاً للإجراءات المحددة في الإعلان الدستوري.

يذكر أن الهيئة التأسيسة للدستور في ليبيا أصدرت بيان بشأن الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبمناسبة طرح البعثة لمقترح تسوية للأزمة الليبية وعزمها عقد اجتماعات لمناقشته في مدينة جنيف.