الكشف عن موقف المغربي أشرف حكيمي من العودة إلى ريال مدريد

الكشف عن موقف المغربي أشرف حكيمي من العودة إلى ريال مدريد

إسبانيا – ذكرت صحيفة “AS” الإسبانية، أن لاعب بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد، المغربي أشرف حكيمي، يود معرفة دوره في النادي الإسباني في الموسم المقبل قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

وتنتهي إعارة حكيمي مع النادي الألماني في نهاية الموسم، وينتظر أن يعود إلى الريال في الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن حكيمي سيتحدث مع المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لمعرفة دوره في الفريق ومدى إمكانية مشاركته بانتظام لحسم قراره بشأن الاستمرار أو الرحيل عن النادي الملكي، حيث بات صاحب الـ21 عاما يحظى باهتمام عمالقة الكرة الأوروبية مثل بايرن ميونيخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، إلى جانب رغبة دورتموند في الإبقاء عليه.

وبالتالي، فإن النجم المغربي أصبح يملك فرصة تجعله يلعب بانتظام مع عدد من أندية النخبة، حال لم يتوفر له ذلك في ريال مدريد.

ولعب حكيمي 31 مباراة مع بوروسيا دورتموند منذ انطلاق الموسم الجاري لحساب جميع المسابقات، وسجل خلالها 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات