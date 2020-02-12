ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي إن البعثة تتعمد تجاهل الدستور وتحاول أن تفرض على ليبيا دستورا من خلال خروجها كل يوم باتفاقات لم تزد الشعب إلا عناء وأزمة حسب زعمها ، مشيرة إلى أن ما تفعله هو مصادرة لحق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور الذي كتبه الليبيون.

المسلاتي وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء طالبت البعثة بالكف عمّا تقوم به خلال تجمعاتها ولقاءاتها مع مكونات الشعب الليبي من تقديم حلول تلفيقية.

وبيّنت عضو الهئية التأسيسية أن أعضاء الهيئة مستعدون لتعديل مشروع الدستور وفق إرادة الشعب لا رغبة المجتمع الدولي.