ليبيا – إجتمع عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا حالياً بحضور سفير ليبيا لدى الإتحاد الأوروبي ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة خارجية الوفاق وعدد من مدراء الإدارات بوزارته.

باشاآغا وبحسب المكتب االإعلامي لداخلية الوفاق قال:” الحرب التي يشنها حفتر ومليشياته لازالت قائمة وأن الهدنة لازالت هشة وبأن العاصمة طرابلس تتعرض للقصف شبه يومي وإن هذا القصف الذي تقوم به هذه المليشيات على العاصمة سيؤدي إلى إنفجار جديد من الصعب تحمله رغم جدية حكومة الوفاق بشأن الهدنة”.

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية، أكد باشاآغا بأن الدولة الليبية تبذل كل الجهد لمعالجة هذه الظاهرة وأن الحل يبدأ من الجنوب الليبي ومن الدول الأفريقية التي يتدفق منها هؤلاء المهاجرين والتي تعاني من الفقر مما يلجأ العديد منهم للهجرة إلى الدول الأوروبية للحصول على الحياة الكريمة.

وأضاف عضو البرلمان المقاطع عن مصراتة :” بأن فكرة توطين المهاجرين مرفوضة وغير مقبولة من قبل الليبيين وكذلك أي موضوع آخر يمس السيادة الليبية”.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي بحسب المصدر أن الحكومة الإيطالية تدعم حكومة الوفاق.