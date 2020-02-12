إسبانيا – ذكرت تقارير صحفية أن لويس سواريز نجم برشلونة، يتعافى من عمليته الجراحية بشكل أسرع من المتوقع، وقد يعود قبل نهاية الموسم.

ووفقا للمعلومات الواردة من Radio Cat الإسباني من مصادر داخل النادي الكتالوني، فإن سواريز يستجيب للبرنامج العلاجي بشكل كبير وتجاوز عدة اختبارات طبية بنجاح، على عكس التقارير التي أفادت بإمكانية غيابه حتى مايو المقبل.

وهذا يعني أن سواريز قد يعود للفريق في منتصف شهر أبريل القادم، ويكون جاهزا للمشاركة مع برشلونة في مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لو بلغ الفريق هذه المرحلة.

وأكدت المصادر أن سواريز قد ترك العكاز من يده، وأصبح يسير على قدميه بشكل طبيعي بعد فترة وجيزة (حوالي الشهرين) من العملية الجراحية التي خضع لها. ويعاني “البرسا” في الوقت الحالي من غياب المهاجم الصريح في تشكيلته منذ أن خضع الأورغواياني البالغ 33 عاما للعملية الجراحية التي أبعدته عن الملاعب. المصدر: وكالات