وقال رامي عباس في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر”، الأربعاء، إن “القرار لم يتخذ بعد” بشأن مشاركة صلاح، في تعليق على إعلان المدير الفني للمنتخب شوقي غريب، أنه سيعتمد على اللاعب الأعسر في الأولمبياد.

وفي وقت سابق، قال غريب إن صلاح سيكون بين الثلاثة الكبار الذين سينضمون للمنتخب في طوكيو، في حال موافقة يورغن كلوب المدير الفني لفريقه ليفربول على ذلك.

ويسمح للمنتخبات في منافسات كرة القدم بالبطولات الأولمبية، أن تصطحب 3 لاعبين فوق السن للاستفادة من خبراتهم، ولإثراء البطولة بالنجوم.

وبعد تأهل منتخب مصر للألعاب الأولمبية 2020، إثر تتويجه بلقب بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، ثار الجدل بشأن توجيه الدعوة لصلاح لدعم “الفراعنة” في اليابان.

وبينما رأى كثيرون أن ذلك من شأنه تقوية منتخب مصر وزيادة فرصه في خطف ميدالية أولمبية، كان آخرون على الجانب الآخر وقالوا إن من حق اللاعبين أصحاب الإنجاز وحدهم تمثيل بلدهم في المحفل المنتظر.

يشار إلى أن صلاح سبقت له المشاركة في الأولمبياد، وذلك في نسخة عام 2012 في لندن، ووقتها استعان المنتخب بلاعبين فوق السن هم محمد أبوتريكة وعماد متعب وأحمد فتحي.