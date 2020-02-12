روسيا – طمأن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، من تأثير التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس “كورونا” على روسيا، وقال: “لابد من القلق، لكن الوضع تحت السيطرة”.

وأوضح المسؤول الروسي، اليوم الأربعاء، أن قطاع الصناعات الخفيفة في روسيا تحت السيطرة، وأن المعامل تملك احتياطات كافية حتى بداية شهر مارس على أقل تقدير.

وأكد أن وضع الصناعة الروسية ما يزال جيدا، رغم مطاردة شبح فيروس “كورونا” للاقتصاد العالمي، مضيفا “لابد من القلق، لكن الوضع تحت السيطرة”.

ودعا المسؤول الشركات الروسية للاستفادة من الفرصة المتاحة في الأسواق بعد ظهور شغور جراء معوقات تواجهها الشركات الصينية.

وقال إن الوضع الراهن يمنح الشركات الروسية فرصة لزيادة حصتها في السوق المحلية، وربما الخارجية أيضا، إلا أن “العملية ستكون مؤلمة نوعا ما”، وذلك كون الصين تقوم بتزويد الشركات الروسية بنحو 36% من لوازم النسيج.

المصدر: “تاس”