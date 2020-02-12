الصين – تترقب جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1 مصيرها بالتأجيل أو الإلغاء، بعدما أشارت تقارير صحفية أنها لن تقام في موعدها المقرر في أبريل المقبل، على خلفية فيروس كورونا الذي يعصف بالبلاد.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية عدة الأربعاء أن سباق شنغهاي، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، سيرجأ إلى موعد لاحق أو يتم إلغاؤه، من دون ذكر المصدر.

وبحال حصل ذلك، ستنضم جائزة الصين الكبرى إلى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من ألف ومئة شخص في الصين منذ ظهوره أواخر العام الماضي.

وسيصدرإعلان رسمي بشأن سباق الجائزة الخميس، ولكن “من المتوقع أن يتم إرجاؤه” وفق ما أفادت به شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وستثير هذه المسألة أيضا الشكوك حيال السباق الأول الذي سيقام في فيتنام، المرحلة الثالثة من بطولة العالم والتي تقام قبل أسبوعين من سباق شنغهاي، حيث سجلت البلاد أيضا حالات إصابة بالفيروس، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية الثلاثاء رسميا اسم فيروس “كوفيد-19”.

وقال روس بروان، مدير الفورمولا 1 الاسبوع الماضي أنهم يتطلعون لإعادة جدولة سباق شنغهاي في حال لن يقام في موعده في الـ19 من أبريل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الاسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال آسيا، التي تأخذ الأندية الصينية طرفا فيها، إلى شهري أبريل ومايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن الثلاثاء تأجيل مباريات أندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، حتى أبريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد إلى إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات “فوتسال” إلى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس المقبل.

هذا وقام الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة، التي كانت مقررة في مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى مارس 2021.

المصدر: ” أ ف ب”