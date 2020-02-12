انجلترا – أكدت التقارير الصحفية أن الحالة الصحية لنجم نادي أتليتيكو مدريد الإسباني دييغو كوستا قبل موقعة ليفربول الإنجليزي المرتقبة، غير مستقرة بعد، وأن مشاركته في هذه القمة محل شك.

وذكر موقع “سبورت360” الشهير أن نجم تشيلسي الإنجليزي السابق يفعل ما بوسعه من أجل أن يكون في فورمة لائقة، تسمح له بالمشاركة في مباراة ليفربول القادمة في دوري الأبطال.

وخضع كوستا لعملية جراحية في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، ويأمل بأن يكون قادراً على تدعيم تشكيلة نادي أتلتيكو مدريد في معركة الثلاثاء المقبل، ويقابل نادي العاصمة الإسبانية، بحامل لقب دوري أبطال أوروبا في ذهاب الدور ثمن النهائي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، منتصف الأسبوع المقبل.

ويسير الريدز بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما حقق 24 انتصاراً وتعادلاً وحيداً في 25 لقاء لعبه حتى الآن.