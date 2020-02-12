وكان ميرام قد انتهى عقده مع اتلانتا يونايتد بالتراضي في الصيف الماضي، بعدما قضى معه نصف موسم فقط.

وذكر النادي في بيان أن “جستن لاعب مهاجم متعدد الاستخدامات في دورينا، لقد أثبت عامًا بعد عام أنه منتج بأدوار متعددة وأن هذه التجربة ستوفر قيمة ممتازة لقائمة الفريق”.

ريال سلت ليك، هو رابع فريق ل ‍‍جستن ميرام بالدوري الأميركي بعدما مثل اندية كولمبوس كرو واورلاندو واتلانتا يونايتد.

ولعب ميرام 243 مباراة في الدوري الأميركي، حيث سجل 43 هدفًا ونجح بتمرير 37 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، قدم ميرام أول مباراة له مع العراق في عام 2014 ومنذ ذلك الحين لعب 33 مباراة دولية، مسجلاً أربعة أهداف في رصيده، ثلاثة من أهدافه الأربعة جاءت في تصفيات كأس العالم 2018.