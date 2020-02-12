روما – أعلنت شركة “إير إيطاليا”، امس عن اتفاق مستثمريها على تصفيتها، بسبب مشاكل تشغيلية وهيكلية مرتبطة بالشركة والسوق معا، في مؤشر على إنهاء نشاط ثاني أكبر شركة طيران إيطالية بعد “أليطاليا”.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم، أن القرار اتخذ بإجماع مالكيها وهما كل من “الخطوط الجوية القطرية” المالكة لـ 49 بالمئة من حصتها، وشركة “أليساردا” بنسبة 51 بالمئة.

وفي بيان منفصل، أعلنت “الخطوط الجوية القطرية” استعدادها مرة أخرى للقيام بدورها على أكمل وجه في دعم نمو طيران إيطاليا.

وأضافت في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إلا أن هذا الأمر كان من الممكن تحقيقه فقط، في حال أبدى الشركاء الآخرين التزامهم بدعم الشركة”.

الأناضول