إيطاليا – كشفت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالندم لرحيله عن صفوف ريال مدريد، كونه لم ينجح حتى الآن في الوصول مع فريقه يوفنتوس الإيطالي لمبتغاه.

وأشارت “ديفنسا” امس إلى أن رونالدو المنضم لنادي “السيدة العجوز” في صيف 2018 اعترف لدائرة المقربين منه أنه ما كان عليه الرحيل عن العاصمة الإسبانية مطلقا.

واستندت الشبكة على ما قاله الصحفي الفرنسي فريديريك هيرميل في إذاعة مونت كارلو الفرنسية، إذ ادعى أن لديه “مصادر وثيقة للغاية” حول هذه المعلومات.

وقالت الشبكة إن رونالدو يرى الدوري الإيطالي كبطولة أقل أهمية من الدوري الإسباني، وأن يوفنتوس كنادي لا يجذب الأنظار مثل ما يفعل ريال مدريد.

وفقا لما قاله الصحفي هيرميل في الإذاعة، رغم أن “الدون” في الأشهر الأخيرة استعاد غريزة تسجيل الأهداف، إلا أن كريستيانو يشعر أنه كان لديه الكثير لتقديمه في ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل الفريق الملكي الإسباني.

وكان رونالدو قد صدم العالم بقرار تخليه عن قميص ريال مدريد وانضمامه للنادي الإيطالي مقابل 100 مليون يورو، بعد رفض فلورنتينو بيريز رئيس النادي الأبيض منحه راتبا أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في مدريد للحصول على نفس راتب غريمه اللدود في برشلونة، ليونيل ميسي.

المصدر:defensacentral.com