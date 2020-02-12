أبوظبي – وقعت موسكو والرياض على برنامج تعاون مشترك بهدف دعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، وتبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدن.

وجاء التوقيع بين وزارتي الإسكان الروسية والسعودية، وتم التوقيع على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان “مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار”.

وعن الجانب الروسي وقع البرنامج نائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة، نيكيتا ستاسيشين، وعن الجانب السعودي المستشار العام لوزارة الإسكان، عبد الله البدير.

ويرتكز البرنامج على 8 محاور رئيسية، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة علاقات بين المنظمات الروسية والسعودية، ودعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، إضافة إلى تبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدينة، بما في ذلك تبادل البيانات في ما يخص تنظيم آليات تحفيز شراء المنازل وإنشاء البنية التحتية للمدن وتطوير المساكن.

ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات والاستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروعات، وتبادل الخبرات في مجال الجودة وتحسين السلامة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشاريع البناء والإسكان، بجانب تبادل الخبرات في مجال التنمية السكنية، وتبادل الخبرات في المتطلبات الهندسية والتسعير، بما في ذلك وضع معايير موحدة للتسعير في البناء وتطويرها ووضع سجل موارد البناء، كما تشمل التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في البناء والهندسة المعمارية.

المصدر: “عكاظ”