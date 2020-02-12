ليبيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشروعات قرارات متعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا باتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس.

لافروف أكد وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية على ضرورة التفاعل في صياغة توافق بين الأطراف الليبيين نفسها والذي بدونه لن تنجح أي مبادرة دولية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية” جرى تبادل للآراء حول مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشاريع القرارات المتعلقة بتسوية النزاع المسلح في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد في 19 يناير وكذلك الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″ الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة”.

كما شدد لافروف على الحاجة إلى المراعاة الكاملة لمواقف دول الجوار الليبي والاتحاد الأفريقي.