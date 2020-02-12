مشاريع بأكثر من 10 مليارات دولار على الطاولة بين روسيا والسعودية

مشاريع بأكثر من 10 مليارات دولار على الطاولة بين روسيا والسعودية

روسيا – افاد “الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة”، اليوم الأربعاء، إن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات حول مشروعات مشتركة محتملة، واستثمار محتمل تفوق قيمته 10 مليارات دولار.

وأفاد الصندوق بأن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو في الربيع، لاستئناف محادثاتهم مع الشركات الروسية.

وتأسس “الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة” في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا.

ولدى الصندوق تجارب ناجحة في أكثر من 70 مشروعا بقيمة 1.5 تريليون روبل بمشاركة مستثمرين أجانب.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية في روسيا، وفي العام 2015 أنشأ الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF شراكة استراتيجية طويلة الأجل.

المصدر: وكالات