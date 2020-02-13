ليبيا – قال وزير دفاع الأسبق محمد البرغثي إن طرفي المحادثات في لجنة “5+5” يسعيان فعلاً للتوصل إلى اتفاق سيكون في صالح الجيش ويقبله السياسيون في الغرب خاصة جماعة “مصراتة”.

البرغثي إعتبر في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أنه في حال تحصلت المليشيات على ضمانات بعدم الملاحقة فسترضى بتسليم أسلحتها وعدم التصدي للجيش في دخول طرابلس.

وحول تأثير التصريحات على الجولة الثانية من المفاوضات أشار البرغثي إلى أنه من المؤكد أن تجرى الجولة الثانية وستطالب باستمرارية الهدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن حل المليشيات وتسليم أسلحتها وضمان عدم ملاحقة زعمائها ودمج منتسبيها في مرافق الدولة كما نصت عليه قرارات سابقة.