ليبيا – أبدى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس امتعاضه واستيائه الشديد من مشاكل نقص مياه الشرب في عدد من المناطق النائية، صادرا تعليماته المشددة بضرورة معالجة هذه المشاكل وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

الثني أعرب بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية عن استيائه من البطأ في معالجة المشاكل التي تواجه المواطنين في الحصول على مياه الشرب.

وطالب رئيس الحكومة الليبية رئيس المؤسسة بضرورة الإسراع في حل هذه المشاكل خاصة في المناطق النائية والتي تعاني شحا في الحصول على المياه.