لبنان – فتح الجيش اللبناني نيران أسلحته باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت أجواء لبنان، امس حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة الإسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة ميس الجبل- محلة كروم الشراقي، (في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية).

وتابعت الوكالة، أن الجيش اللبناني أطلق عدة عيارات نارية، باتجاه الطائرة المسيرة دون إصابتها، مضيفة أن الطائرة غادت على الفور “إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية” في محلة كروم الشراقي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام