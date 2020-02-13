ليبيا – استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج أمس الاربعاء بقاعة الاجتماعات في ديوان وزارة الخارجية بنغازي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزير خارجية سويسرا الاسبق بيتر ماورر والوفد المرافق له.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة سبل التعاون المشترك بين الصليب الأحمر الدولي و وزارة الخارجية باعتبار أن هناك مذكرة تفاهم ابرمت بين الطرفين منذ العام 2012م.

كما دعا الحويج إلى مراجعة هذه الاتفاقية وتطويرها بما يستجيب للمرحلة القادمة لعام 2020، مشيراً إلى أن العام 2020 هو للتدريب والتطوير وبالتالي يجب أن تركز منظمة الصليب الاحمر الدولي على بناء القدرات والتدريب والتطوير وعلى برامج العلاج النفسي والاجتماعي ما بعد الحرب ولضحايا الإرهاب.

وأكد على أن الدولة الليبية والحكومة ترحب بالتنسيق والتعاون فيما يخص الاحتياجات الإنسانية ولكن ليس على حساب السيادة الوطنية، مشدداً على أن تكون خطة الصليب الأحمر مبنيه على الاحتياجات الفعلية للمؤسسات والهيئات والوزارات ذات الصلة.

وأعرب عن تمنياته أن تنتهي الحرب وفوضى السلاح والمليشيات والخارجين عن القانون، مؤكداً على توسيع دائرة نشر الوعي للقانون الدولي الانساني.

من جانبه عبر وزير خارجية سويسرا عن شكره لحفاوة الاستقبال عند وصوله لمدينة بنغازي واعجابه بالتعاون الايجابي بين الصليب الأحمر الدولي والحكومة الليبية التي مكنته من إتمام اعماله الإنسانية على اكمل وجه.

ختاماً شدد الحويج على أهمية الشريك المحلي وهو جمعية الهلال الأحمر والدور الكبير الذي تقوم به من تعظيم للعمل التطوعي ونشر ثقافة العمل التطوعي ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في المؤسسات المدنية والعسكرية مما له من أثر إيجابي على البلاد.