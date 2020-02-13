ليبيا – رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا.

وزير الخارجية الألماني أكد وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية على أن ما حدث اليوم هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا.