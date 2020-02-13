ليبيا – رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا.
وزير الخارجية الألماني أكد وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية على أن ما حدث اليوم هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا.
وقال الوزير في بيان نشر على موقع الوزارة: “بنجاحنا اليوم بتبني نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية للجميع لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة في نيويورك حول هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية”.