ليبيا – أكدت وزارة الخارجية الروسية على أن موضوع مشاركة روسيا في أعمال جلسة اللجنة العسكرية الخاصة بالتسوية الليبية في ميونخ الألمانية لا يزال قيد العمل.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قال في مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء وفقاً لوكالة”روسيا اليوم”: “نحن على علم بهذا المقترح الألماني وفي هذه المرحلة لا يزال موضوع مشاركة روسيا ومستوى حضورها قيد العمل”.

يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين استضافت في 19 الماضي مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى شملت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأصدر المشاركون في الاجتماع بيان ختامي دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.