فرنسا – توقعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، انكماش الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من العام الحالي، لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب تفشي فيروس “كورونا المستجد” في الصين.

وقالت الوكالة ومقرها باريسو في تقريرها الشهري اليوم، إن الآثار السلبية لتفشي كورونا ستؤدي لانكماش الطلب على النفط بالربع الأول بنحو 435 ألف برميل يوميا.

وأشار التقرير إلى أن المنتجين حول العالم تحت الضغط، لإجراء مزيد من التخفيضات لتجنب الآثار السلبية لفيروس كورونا بالنصف الأول من العام الجاري.

وقلصت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام الحالي إلى 825 ألف برميل يوميا، بأدنى مستوى منذ 2011، مقارنة مع توقعات سابقة بنمو الطلب بواقع 1.190 مليون برميل يوميا.

ورجح التقرير عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته تدريجيا، اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي في ضوء إجراءات تحفيز متوقعة من الصين.

وأضاف التقرير أن إنتاج أوبك تراجع في الشهر الماضي، إلى أدنى مستوياته منذ الركود العالمي في 2009، بضغط انخفاض إمدادات ليبيا.

وكانت أوبك خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2020 إلى 990 ألف برميل يوميا، مقارنة مع توقعات سابقة 1.22 مليون برميل يوميا، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب التقرير أوبك الشهري الصادر يوم الأربعاء.

ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي “أوبك” ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/ آذار المقبل.

الأناضول