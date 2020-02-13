ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن تصديق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار لن يضيف للتعقيد الحاصل في ليبيا أي جديد.

العباني وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس أوضح أن القرار يُضاف لجملة القرارات التي لم تنفذ حتى اليوم إلا البعض الذي يلقى التوافق عليه من الأطراف المتصارعة.

ورأى أن بعض مخرجات برلين يحتمل الوصول فيها إلى نتائج من خلال الحوار بين الأطراف إلا أن استباق قرار الأمن بإصدار مثل هذا القرار قد يؤثر على مسار المباحثات الأمنية.

وأشار عضو البرلمان إلى أن مصير هذا القرار مثل معظم القرارات السابقة التي لم تجد طريقها للتنفيذ لاصطدامها بالمعطيات على أرض الواقع.

العباني إختتم تصريحه بالقول:” سيؤثر على سير المحادثات المرتقبة في جنيف بين الأطراف الليبية أي أنه سيغير ميزان القوى التفاوضية خاصة أن من يرى أن هذا القرار في صالحه سيتمسك به وفي المقابل يرفضه الطرف الذي لا يراه في صالحه”.