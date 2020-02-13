ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد العبيدي إن القرار الذي تبناه مجلس الأمن في جلسته الأخيرة بوقف إطلاق النار يستحيل تطبيقه على أرض الواقع لأسباب عدة.

العبيدي أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن القرار يبث الروح في صفوف الجماعات الإرهابية في ليبيا وأن طرابلس شهدت إطلاق قذائف اليوم الخميس باتجاه قوات الجيش.

ورأى أن القرار بعيد عن الواقع التي تحكمه عوامل أخرى خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب التي يقوم بها الجيش.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن بعض الدول تنتظر نتائج مؤتمر جنيف إلا أنها لن تأت بأي جديد وستكون كافة الدول مصيرها الفشل لعدم مراعاة التمثيل الصحيح للأطراف الليبية.