ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد إمغيب إنه لا تفسير آخر غير أن بعثة الأمم المتحدة تريد استبدال البرلمان بلجنة الأربعين أمام إصرار البعثة على مشاركة مجلس النواب ولو بطريقة التواصل الفردي وعن طريق الفايبر مع كل نائب على حد ومحاولة شق صف مجلس النواب.

إمغيب وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز” أمس الأربعاء أشار إلى أن ما تقوم به البعثة هي محاولة خلق جسم تشريعي جديد يتكون من أربعين شخصا يكون بديلا عن مجلس النواب ويأخذ كل اختصاصاته من تشكيل الحكومة وتسمية حقائبها إلى منحها الثقة.

وأضاف:”بالتالي ستنفرد البعثة بهذا الجسم المشوه وتوجهه كما تشاء”،متوقعا أن تكون مخرجات لجنة الأربعين غير مختلفة عن مخرجات الاتفاق السياسي.

وردا على سؤال حول إن كان هناك نواب سيشاركون في اجتماعات جنيف،حذر إمغيب من أن بعض الدوائر وخاصة التي تقع تحت سيطرة الميليشيات سوف ترسل مرشحها الذي لن يكون قطعا صاحب توجه وطني لأن البحث عن حلول لمشاكل الوطن يرضى بها الجميع لا يكون بهذه الطريقة.