هولندا – افادت متحدثة باسم مصرف “أي.إن.جي بنك” إن رسالة ملغومة انفجرت في مكتب للبنك في أمستردام، اليوم الخميس، “محدثة انفجارا صغيرا” أسفر عن إصابة شخص واحد.

وقالت الشرطة إن سيارة إسعاف أرسلت لمبنى البنك كإجراء وقائي بعد أن استنشق شخص الدخان.

وأُرسلت عدة رسائل ملغومة في البلاد هذا الأسبوع منها رسالة قرب أوترخت في وقت سابق اليوم، لكن الشرطة أبطلت مفعولها.

وتواصل الشرطة الهولندية تحقيقاتها حول سلسلة من الرسائل الملغومة منذ 3 يناير، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها أرسلت من قبل نفس الشخص إلى مكاتب بريدية وفندق ومحطة وقود ومؤسسات أخرى.

المصدر: “رويترز”