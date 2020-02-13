واشنطن – بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في واشنطن، الشراكة الأمريكية – السعودية في مواجهة إيران.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الوزيرين “بحثا القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك ضرورة التصدي لتصرفات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار”.

وأضاف البيان أن بومبيو “شدد على أهمية الشراكة الأمريكية – السعودية في مواجهة تهديدات النظام الإيراني”.

كما ورد في البيان، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما إزاء أعمال العنف في اليمن، وخاصة هجمات الحوثيين على السعودية، واتفقا على “ضرورة تخفيض التصعيد على وجه السرعة”.

وأكد بومبيو الدعم الأمريكي للتسوية السلمية في اليمن وجهود المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث.

من جهته، كتب وزير الخارجية السعودي في حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “كان لقاؤنا اليوم مثمرا وبناء استعرضنا خلاله 75 عاما من شراكة بلدينا الاستراتيجية، ونتطلع لاستمرار العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة”.

المصدر: RT