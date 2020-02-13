جدار جديد يقام من أجل ترامب.. في الهند

جدار جديد يقام من أجل ترامب.. في الهند

الهند – لن يضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رؤية بيوت الفقراء عندما يصل إلى مدينة أحمد آباد خلال زيارته للهند هذا الشهر، بعد إقامة جدار جديد فاصل بينه وبينها.

وقال مسؤول كبير بالحكومة الهندية، إن الجدار يقام لأسباب أمنية وليس لإخفاء الحي الفقير، غير أن المقاول الذي يتولى بناء الجدار كشف لوكالة “رويترز” أن الحكومة “لا تريد أن يكون الحي الفقير مرئيا”، عندما يمر ترامب أمامه في طريقه من مطار أحمد آباد.

وأضاف المقاول أنه تلقى أوامر ببناء جدار بأسرع ما يمكن، حيث يعمل 150 بناء على مدار الساعة لإتمام المشروع.

وأيا كان السبب الحقيقي لبناء الجدار البالغ طوله 400 متر، وارتفاعه أكثر من مترين، إلا أنه سيمنع الرئيس الأمريكي من رؤية حي يعيش فيه نحو 800 أسرة فقيرة.

وسيزور ترامب، الذي تعهد ببناء جدار على امتداد الحدود الأمريكية مع المكسيك، الهند يومي 24 و25 فبراير الجاري، لتأكيد العلاقات الاستراتيجية مع نيودلهي بعد أن عكرت صفوها نزاعات تجارية.

المصدر: “رويترز”