مصر – كشفت دراسة حديثة لتعاملات بطاقات “ماستركارد”، أن المصريين ينفقون بسخاء خلال عيد الحب أكثر من أي وقت آخر.

وارتفع إجمالي تعاملات المصريين بـ”ماستركارد” خلال الفترة من 11- 14 فبراير بنسبة 46% على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى أكثر من 12 مليون دولار، وفقا لمؤشر “ماستركارد السنوي للحب”.

أكثر المدن إنفاقا في عيد الحب

وبحسب الدراسة ارتفعت المبالغ التي تم إنفاقها على الزهور بنسبة 115% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع معدل الإنفاق على المجوهرات بنسبة 92% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.

وكشفت الدراسة أنه بالرغم من ذلك، ارتفع حجم الإنفاق على حجوز الفنادق بنسبة 43% خلال عام 2019، كما وصل معدل الإنفاق على الرحلات خلال العام الماضي إلى 4 ملايين دولار.

كما خلصت الدراسة إلى أن بطاقات عيد الحب التقليدية لا تزال تحظى بشعبية بين المصريين، حيث ارتفع معدل شرائها بنسبة 85% خلال عام 2019.

وقال مدير ماستركارد مصر محمد عاصم، إن الإقبال على خلق تجارب مميزة مفضل بين المصريين المهتمين بالاحتفال بعيد الحب حيث يحرصون على الاستثمار في الوقت وخلق ذكريات مميزة في هذا اليوم، ومع ذلك لاحظنا أيضا زيادة كبيرة في الإقبال على تبادل الهدايا التقليدية مثل الزهور والمجوهرات.

المصدر: مصراوي