ليبيا – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن في ليبيا هناك خطر إرهابي لا يمكن التقليل من شأنه.

مايو كتب في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” أمس الأربعاء عقب الاجتماعات التي أجراها مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاآغا أن هناك أيضا دول تتجاهل السلام وتستمر بتسليح أطراف النزاع على الساحة الليبية، مردفاً:”إنه أمر لا يمكننا القبول به”.

وأضاف:”نحن نتبع نهجا شموليا يضم جميع البلديات الليبية ومن خلال الحوار مع جميع الجهات”،مبينا أن الهدف من ذلك هو إعادة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لتتمكن شركاتنا من العودة إلى الاستثمار،على حد تعبيره.

وزير الخارجية الإيطالي أكد أن هذا ليس مجرد سبيل بل إنه طريق الصواب والحس السليم،مضيفاً:” أنها طريق من يهتم حقًا بمصير شعب ليبيا وأمن مواطنيها”.