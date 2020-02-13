ليبيا – أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذوا القرار بشأن بلادهم، مؤكداً أن موسكو امتنعت عن التصويت على مشروع القرار البريطاني بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.
المندوب الروسي ووفقاًُ لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء قال:” امتنعنا عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع أطراف النزاع لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين”.
وأشار نيبينزيا إلى أن الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم.