فرنسا – تخطط إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي لحماية نجمها كيليان مبابي بعرض جديد لإقناعه بتمديد تعاقده مع نادي العاصمة الباريسية، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة يورو 2020.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان نهاية موسم 2022، وبالتالي سيكون بإمكانه في يناير من العام نفسه التوقيع لأي ناد مقابل انتقال حر، في حال إصراره على عدم التمديد.

ووفقا لمصادر داخل النادي الفرنسي فإن مجلس الإدارة ينوي إغراء اللاعب البالغ 21 عاما بالبقاء، من خلال تقديم راتب ضخم جديد، ومساواته بالراتب الذي يحصل عليه نجما الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أي قد يصل إلى 50 مليون يورو سنويا.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد كشفت مؤخرا عن عقد مبابي الحالي الذي يحصل بموجبه على 15 مليون يورو سنويا، بزيادة 3 ملايين يورو فقط، عن الراتب الذي تقاضاه في بداية انضمامه لباريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو الفرنسي، مقابل 180 مليون يورو.

بدوره ينوي ريال مدريد الإسباني تقديم عرض كبير من أجل الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي في 2021.

ويخطط فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بحذر لخطف اللاعب من “حديقة الأمراء” على طريقة البلجيكي إيدين هازارد، حينما ضمه من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، وهو مبلغ أقل من القيمة السوقية للاعب، لكنه لا يريد قطع العلاقات مع إدارة النادي الفرنسي.

المصدر: “آس الإسبانية”