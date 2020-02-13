ليبيا – رحب وزير الخارجية لحكومة الوفاق محمد سيالة بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن ما قال أنه وقف لإطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن عدم استخدام روسيا حق النقض جاء بالتنسيق معها ووعدت بذلك .

سيالة وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء قال:” نرحب بتصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني بشأن وقف إطلاق نار في ليبيا، وكنا نتمنى أن لو كان بالإجماع والمهم هو الالتزام بالتنفيذ”.

وردا على سؤال حول أمتناع روسيا على التصويت وعدم استخدام حق الفيتو، أكد سيالة أن “لقد نسقنا مع روسيا ووعدت بعدم استخدام الفيتو ونشكرها على هذه الخطوة”.