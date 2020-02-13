ليبيا – دعا مشائخ ترهونة أمس الأربعاء جميع مشائخ وأعيان ونخب ليبيا والهيئات السياسية والدبلوماسية والحقوقية للحضور والمشاركة في الملتقى الوطني المزمع عقده يومي التاسع عشر والعشرون من الشهر الجاري في مدينة ترهونة.

مشائخ وأعيان ترهونة وفي بيان لهم تلقت المرصد نسخة منه قالوا إن أبوابهم مشرعة لأبناء الوطن في كامل التراب الليبي من قبائل ومكونات ومدن دونما إقصاء أو تهميش.

وأضاف البيان:”ليبيا للجميع وبناء مؤسساتها بالجميع وتقرير مصيرها بيد جموع الليبين والدفاع عنها واجب على الجميع وتطهيرها من بؤر الإرهاب مسؤلية الجميع والمصالحة الوطنية لا تتحقق إلا بالجميع والحد من التدخل الخارجي لا يمكن أن ننجزه إلا باتفاق الليبيين وجلوسهم جميعا”.

مشائخ وأعيان ترهونة أكدوا على أن دعم القوات المسلحة لا بد أن يظفر به الجميع لأن أفراد الجيش هم أبناء الجميع.

واختتم مشائخ تؤهونة بيانهم بالقول :” فأهلا وسهلا ومرحبا لكل الوفود التي تحضر نفسها للمشاركة في هذا اللقاء الوطني والتاريخي”.