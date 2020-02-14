روسيا – أكدت وسائل إعلام روسية أن المحطة الفضائية الدولية ستشهد إجراء تجارب علمية لصالح بعض الجامعات والمؤسسات العلمية الروسية.

وفي مقابلة صحفية قال مدير هيئة المشاريع في الشركة الروسية المتحدة لصناعة الصواريخ ومعدات الفضاء، أندريه ديفايف: “ستشهد المحطة الفضائية الدولية إجراء عدة تجارب لصالح بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية، منها تجارب لصالح الجامعة التقنية في موسكو، ستساعد على اختبارات وتطوير آليات لمراقبة النظم البيئية للغابات عن بعد”.

كما أشار ديفايف أيضا إلى أن معهد موسكو لعلوم الطيران سيتعاون مع الطواقم الموجودة على متن المحطة الفضائية لتنظيم برنامج تلفزيوني يبث مباشرة من المحطة ويتحدث عن حياة رائد الفضاء السوفيتي، يوري غاغارين، ويبث بعض الصور التي تتحدث عن حياته وإنجازاته في عالم الفضاء.

وتعتبر المحطة الفضائية الدولية إحدى أبرز الأماكن التي تعتمد عليها روسيا وجامعاتها العلمية لإجراء التجارب والدراسات التي تتعلق بشؤون الفضاء ومختلف الأمور التقنية الأخرى.

والعام الماضي قام الرواد الروس المتواجدون على متن المحطة بإطلاق عدة أقمار فضائية نانوية صغيرة ساهم في تطويرها طلاب واختصاصيون من عدة جامعات روسية، كما اختبر الرواد أيضا أجهزة إلكترونية روسية فريدة أطلق عليها اسم “الأنف الإلكتروني”، تساهم في اكتشاف الفيروسات والبكتيريا الموجودة في أجزاء المحطة.

المصدر: نوفوستي