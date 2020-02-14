ليبيا – يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم من الدول الأعضاء لنشر سفن بحرية تقوم بفرض حظر تسلح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا وفقًا لوثيقة حصلت عليها أسوشيتد برس اليوم الجمعة.

أسوشيتد برس قالت اليوم الجمعة بحسب قناة العربية إن الاقتراح السري المقدم يشير من الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إلى أنه ينبغي إعادة تسمية مهمة الاتحاد لمكافحة تهريب المهاجرين الخاملة والمعروفة باسم عملية صوفيا باسم “عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة”.

ويحث الاقتراح الذي تم تعميمه قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل الدول الأعضاء على الاتفاق على ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات حول الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة ودعمه المهمة الأساسية للمهمة البحرية في حين تصبح مراقبة تهريب الأشخاص مهمة داعمة تنفذ من الجو.

وبحسب العربية يتجاوز هذا الاقتراح اتفاق دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على إعادة تركيز المهمة على حظر الأسلحة من خلال التأكيد على الحاجة إلى نشر أصول بحرية في المنطقة ذات الصلة من منطقة عملياتها.