أفغانستان تحيي عيد الحب بالورود ومسابقة للأزياء (صور)

أفغانستان – احتفل الأفغان بعيد الحب اليوم الجمعة، بتنظيم عرض أزياء واحتفالات موسيقية وكوميدية في المطاعم والفنادق.

وفازت الفتاة سلمى حسيني بأول ألقاب “فتاة عيد الحب” في أفغانستان بعد مشاركتها في عرض أزياء مزدحم في فندق فاخر بكابل.





وسارت سلمى (20 سنة) على بساط العرض مرتدية قميصا باللونين الوردي والأصفر، وبنطالا أبيض قبل أن تحصل على وشاح الفوز.

وقالت سلمى إن “عيد الحب معروف في كل أنحاء العالم، والآن يجد مكانه في أفغانستان أيضا. احتفلنا بعيد الحب بعرض الأزياء اليوم لكننا سنقدم عددا من عروض الأزياء في المستقبل”.

واختارت المسابقة التي نظمتها وكالة محلية للعارضين شابا يبلغ من العمر 23 من إقليم هلمند للفوز بلقب “رجل الحب للرجال”.

وانتشرت في المدن الأفغانية الكبرى عروض البالونات باللونين الأحمر والوردي، فيما اقترحت مطاعم كابل عروضا موسيقية وكوميدية للراغبين في الاحتفال.

المصدر: “رويترز”