سوريا – من المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الوضع في سوريا، خلال الجلسة القادمة لهم في 17 فبراير، حسب مصدر في مؤسسات الاتحاد.

وقال المصدر: “سيتطرق الاتحاد الأوروبي إلى الوضع المأساوي في سوريا، خاصة على خلفية الأحداث الأخيرة في إدلب”.

وأضاف: “سيثير مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوسيب بوريل) مسألة الأزمة التي تتكشف في شمال غرب سوريا، حيث أدى الهجوم العسكري للنظام السوري وحلفائه إلى أزمة إنسانية، ومخاطر تقويض الاستقرار الإقليمي”.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في إدلب في حال لم يوقف الجيش السوري هجومه على المسلحين هناك، كما أمهل الجيش السوري حتى نهاية الشهر الجاري للانسحاب إلى وراء نقاط المراقبة التركية في إدلب.

المصدر: نوفوستي