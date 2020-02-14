ليبيا – قال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام (أنماس) بوب سدون إن ليبيا تحوي أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة حيث يُقدّر العدد بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع أنحاء ليبيا.

سدون وفي تصريحات نشرها موقع منظمة الأمم المتحدة نقلتها وكالة “نوفا”الإيطالية اليوم الجمعة أضاف أن الإنفاق على الذخائر ازداد كما ازداد التهديد الذي تشكله الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحروب.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مخلفات الحرب التي تمت إزالتها في السابق عادت لتظهر مجددا في الكثير من المناطق بسبب القتال في ليبيا.