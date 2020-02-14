ليبيا – استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس عددا من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات الاجتماع السابق بحضور وزير الخارجية و التعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الآلية الموضوعة من قبل اللجنة المنبثقة عن الاجتماع السابق لحصر احتياجات الجنوب وكيفية توفيرها من قبل الحكومة.

وبدوره،أكد الثني على ضرورة تصنيف المختنقات من الأهم ثم المهم على أن تكون الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق،مشدداً على شروع الحكومة في حل المختنقات العاجلة من توفير للمحروقات والمواد الطبية والغذائية والاحتياجات اليومية الضرورية للمواطن.

هذا وحضر الإجتماع أعضاء المجلس عن الجنوب كل من :”الهادي الصغير،محمد أجديد،الأسد حمد مدور،محمد الحضيري”.

