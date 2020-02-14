هولندا – قدمت الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM اعتذارا علنيا على عدم السماح للمسافرين الكوريين الجنوبيين باستخدام مرحاض إحدى طائراتها، بسبب مخاوف من فيروس “كورونا” الجديد.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، فقد وقع الحادث على متن طائرة تابعة للشركة الهولندية، كانت متجهة من أمستردام إلى إنتشون في كوريا الشمالية في 10 فبراير، حيث وضع أحد أفراد الطاقم ورقة باللغة الكورية على باب المرحاض، كتب فيها: “المرحاض لأفراد الطاقم فقط”.

ثم أضاف الطاقم بعد ذلك ورقة بالنسخة الإنجليزية للنص بعد أن أشار إلى ذلك أحد الركاب.

وقال المدير العام لفرع الشركة في كوريا في مؤتمر صحفي: “هذا خطأ بشري ونحن نعتذر عنه”.

وأضاف: “نحن نأخذ مزاعم قيامنا بممارسة التمييز ضد بعض ركابنا على محمل الجد، ونأسف بشدة، لأن هذا اعتبره البعض تمييزا، وهو ما لم يكن في نية الطاقم مطلقا”.

المصدر: “يونهاب”