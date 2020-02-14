روسيا – تأهلت الروسية يكاترينا ألكسندروفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ الروسية لكرة المضرب، عقب تغلبها اليوم الخميس على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين نظيفتين.

واستطاعت ألكسندروفا البالغة 25 عاما حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و7-5.

وستواجه ألكسندروفا في ربع نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها نحو 800 ألف دولار، التشيكية بيترا كفيتوفا الفائزة بدورها على البلجيكية أليسون فان يوتفانك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-6 و1-6 و6-2، خلال ساعتين و16 دقيقة.

المصدر: rsport.ria.ru