ليبيا – التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الخميس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية سبل تحسين شفافية التدفقات المالية والمساءلة والدفع باتجاه إحراز تقدم فيما يخص دفع الرواتب وميزانية البلاد لعام 2020.

وبحسب السفارة الأمريكية شهد اللقاء التأكيد على الدعوات لإنهاء إغلاق انتاج النفط الذي قالت السفارة الأمريكية بأنه أثر سلباً على الموارد المالية وأدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحالي في ليبيا.

يشار إلى أن حراك القبائل الليبية قد قام باقفال حقول وخطوط نقل النفط إلى الشمال إحتجاجاً على تمويل حكومة الوفاق للمرتزقة السوريين الذين تم جلبهم عن طريق تركيا لقتال القوات المسلحة من إيرادات النفط .