مصر – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الخميس، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء محمد شاكر استراتيجية عمل هيئة المحطات النووية.

وركز الرئيس المصري في الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة المحطات النووية في مصر أمجد الوكيل، على خطوات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية، كما تم استعراض النتائج الإيجابية للزيارة الأخيرة لفريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية في مصر والوقوف على معايير الأمن والأمان النوويين.

ووجه الرئيس المصري بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي وفقا للقواعد الدولية في هذا الشأن، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

المصدر: RT