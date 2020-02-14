ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن أكثر من 93% من الناتج الليبي يمثله إنتاج النفط الواقع في منطقة الهلال النفطي الواقعة تحت سيطرة الجيش الذي لا يتلقى أي من هذه العائدات.

العباني وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أوضح أن وقف إنتاج النفط يعني وقف استخراج النفط الليبي من الأرض وذهاب العائدات لتمويل المليشيات، مشيرًا إلى أن وقف إنتاج النفط لا ينتقص من حجم الثروة الليبية على عكس إنتاجه وذهاب أمواله إلى المليشيات.

وأشار عضو البرلمان إلى أن التأثر يشمل كافة القطاعات في الشرق والغرب نتيجة إغلاق النفط إلا أنه في المقابل في حالة استمرار حالة الإنتاج تذهب الأموال لجهات أخرى.