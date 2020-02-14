ليبيا – أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار عن غرف للحجر في طرابلس وأخرى للعزل الصحي في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

النجار أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كورونا” الذي يبث عبر أثير القناة الصحية التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم توفير غرف للعزل بمركز بنغازي الطبي وغرف للعزل في مستشفى الأمراض الصدرية بأبي ستة ومستشفى طرابلس المركزي،مؤكدا توفير غرف أخرى للعزل بمستشفى الأمراض الصدرية زريق بمدينة مصراتة.

وأضاف أن العمل جاري على توفير غرف أخرى للعزل في كل من مدينتي زوارة ونالوت.

مدير المركز الوطني بيّن أن غرف العزل تم توفيرها بالتنسيق مع جهات الإختصاص بكل منطقة،مضيفا أنها تأتي ضمن خطة الإستجابة لفيروس كورونا.