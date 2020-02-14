مصر – اعتبر صندوق النقد الدولي، أن مصر التي أنهت مؤخرا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق تحتاج إلى “موجة جديدة من الإصلاحات” لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، امس في مؤتمر صحفي: “أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي”، مؤكدا استعداد الصندوق لمساعدة هذا البلد “بكافة الطرق الممكنة”.

وذكر المتحدث أن مصر كانت قد استفادت من خطة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار، مضيفا أن “البرنامج كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري، إذ انتعش النمو وتراجع التضخم وانخفض عجز الميزانية”.

ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.

المصدر: “أ ف ب”