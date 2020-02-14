ووفقا لما قاله مصدر داخل النادي لموقع “فوتبول إنسايدر”، فإن إدارة النادي ستعرض على فان دايك عقدا جديدا يمتد لخمس سنوات، ويرتفع بموجبه راتبه الأسبوعي من 125 إلى 150 ألف جنيه إسترليني، فضلا عن 50 ألفا إضافية على هيئة مكافآت.

وبحسبة بسيطة، فإن العرض الذي سيقدمه ليفربول إلى صاحب الـ28 عاما، سيتقاضى بموجبه الأخير 52 مليون جنيه إسترليني على مدار 5 سنوات.

ومنذ التحاقه بليفربول في يناير 2018، بات فان دايك الركيزة الأساسية لدفاع الفريق، ولعب دورا بارزا في تتويج “الحُمر” بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي تصدرهم الكاسح للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

إلا أن مساعي يوفنتوس الإيطالي لضم فان دايك أقلقت جماهير ليفربول وجهازه الفني، وهو ما دفع النادي للتفكير في العرض المذكور.

وفاز فان دايك بلقب أفضل لاعب في إنجلترا خلال الموسم الأخير، كما حل في المركز الثاني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وتمكن ليفربول من إحراز عدة ألقاب عقب انضمام فان دايك تحت قيادة المدرب يورغن كلوب، إذ فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وفي الموسم الجاري، حقق الفريق انتصارات في كافة المباريات التي خاضها في “البريميرليغ”، باستثناء مواجهة واحدة تعادل فيها، معززا بذلك حظوظ التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما.